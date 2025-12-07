 Moviola Lazio Bologna, la ricostruzione del rosso a Gila
Connect with us

News

Moviola Lazio Bologna, la ricostruzione dell'espulsione di Gila. Fabbri estrae il rosso per le proteste, Cataldi non concorda e ironizza: «Siete permalosi»

News

Isaksen Lazio, il tecnico biancoceleste Sarri rivela l'entità dell'infortunio del danese. Le condizioni

News

Pellegrini Lazio, il terzino diventa papà! Nasce il piccolo Sebastiano. Gli auguri del club al giocatore assente last minute del match contro il Bologna

News

Lazio Primavera Frosinone, la squadra di Punzi si ripete dopo la Coppa Italia! Vittoria all'ultimo respiro e scontro diretto in tasca nella 14a giornata

News

Pagelle Lazio Bologna, ecco i TOP e i FLOP del match della 14a giornata di Serie A

News

Moviola Lazio Bologna, la ricostruzione dell’espulsione di Gila. Fabbri estrae il rosso per le proteste, Cataldi non concorda e ironizza: «Siete permalosi»

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Fabbri

Moviola Lazio Bologna, la ricostruzione dell’espulsione di Gila. Doppio giallo in pochi secondi e nervi tesi: Cataldi protesta furiosamente contro Fabbri

Nervi tesi all’Olimpico durante Lazio Bologna (1-1), quando al minuto 78 si è acceso un vero e proprio caos in campo e a bordocampo. Protagonista dell’episodio è Mario Gila, espulso nel giro di pochi secondi tra stupore e rabbia dei biancocelesti.

La ricostruzione dell’episodio

Tutto nasce da un intervento a gamba alta di Gila su Santiago Castro per contendere un pallone. L’arbitro Fabbri estrae il cartellino giallo, decisione che il centrale spagnolo contesta con veemenza. La protesta dura pochi istanti: l’arbitro, valutato l’eccesso di proteste, gli mostra immediatamente il secondo giallo e quindi il rosso. Da lì parte il caos: diversi membri della panchina della Lazio si alzano in piedi protestando in maniera plateale, tra incredulità e rabbia.

La reazione di Cataldi

Tra i più scossi dalla decisione c’è Danilo Cataldi, bandiera biancoceleste e sostituito pochi minuti prima. A bordocampo il centrocampista esplode contro l’arbitro:
«Siete dei permalosi, ma che roba è? Ma stiamo scherzando!?»
Parole captate dai microfoni ambientali, seguite da una spiegazione rivolta allo staff arbitrale:
«Dice tre volte “che c**o” e lo mandi fuori».

Cataldi, incredulo di fronte alla decisione ormai definitiva, continua a ripetere ad alta voce verso il giudice di campo:
«Ma che roba è, ma che roba è?!».

Un episodio destinato a far discutere, in una partita che si è chiusa con tensioni accese e un clima di forte contestazione verso la direzione arbitrale.

La valutazione

A primo impatto, nonostante l’intervento eccessivo di Gila non sembrano esserci dubbi sulla decisione arbitrale, ma i giudizi a riguardo si vanno a perdere dopo il le proteste di Gila che a questo punto invoglia Fabbri ad estrarre il secondo giallo. Restano però i dubbi sulle parole del difensore riferite all’arbitro.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.