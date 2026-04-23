Motta a LSC: «Credo si sia visto quanto fossi entusiasta! Rigori? C’è stato un lavoro molto approfondito»

Edoardo Motta, portiere della Lazio, ha parlato nel post partita della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta

Edoardo Motta, portiere della Lazio, ha parlato nel post partita della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni rilasciate a Lazio Style Channel:

EMOZIONE – «Credo si sia visto chiaramente quanto fossi emozionato, e questo basta a spiegare tutto. Sul rigore di Raspadori me la sono presa un po’ con me stesso, perché nella mia testa avevo deciso di buttarmi a sinistra, poi all’ultimo ho cambiato scelta e per questo ero deluso. Alla fine però prevale la soddisfazione, soprattutto pensando che, se davvero non era mai successo prima, aver parato quattro rigori e diventare il primo a riuscirci è qualcosa di speciale».

GRUPPO – «Siamo un gruppo davvero molto unito, sia in campo sia fuori, e questo è uno dei nostri punti di forza. Il mister lavora tanto proprio su questo aspetto e ci trasmette compattezza ogni giorno. Adesso guardiamo al 13 maggio con fiducia, sperando che possa andare bene per noi e per i nostri tifosi».

MAGLIA – «Per la maglia di stasera lascerò decidere ai miei genitori, poi una volta tornato a casa capirò meglio dove sistemarla».

RIGORI – «Sui rigori c’è stato un lavoro di preparazione molto approfondito, svolto anche insieme al mister dei portieri, e dentro di me speravo che tutto quello studio potesse rivelarsi utile».

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