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Motta su Italia 1: «C’è un segreto ma non si può dire. Sono emozionato. Dedico a chi mi conosce questa serata e anche ai tifosi»

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2 giorni ago

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Dc Roma 09/03/2026 - campionato di calcio serie A / Lazio-Sassuolo / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Edoardo Motta

Motta nel post partita della semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Italia 1

Al termine di Atalanta-Lazio, gara valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia, ai microfoni di Italia 1 è intervenuto Edoardo Motta, eroe della serara. Queste le sue dichiarazioni:

IL SEGRETO «C’è un segreto ma non nei guantoni, solo che non si può dire in diretta».

IN FINALE «La finale speriamo di vincerla anche prima dei rigori, ma saremo pronti nell’eventualità».

I CONSIGLI «I miei compagni mi danno tanti consigli, sono molto emozionato (gli scende qualche lacrima n.d.r)».

LA DEDICA«Voglio dedicare a tutti questa serata, a chiunque mi conosca, ai tifosi».

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