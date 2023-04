Monza Lazio: Sarri prepara una bocciatura pesantissima

Nonostante un Hysaj malconcio per un problema alla caviglia, Maurizio Sarri prepara l’ennesima bocciatura di Lazzari per Monza-Lazio

La gara di domani contro il Monza rappresenta uno snodo fondamentale per la stagione della Lazio e la relativa corsa Champions.

Rimane un grande dubbio nel possibile undici di Sarri. Il mister biancoceleste ieri in allenamento ha schierato una squadra con Lazzari e Fares e una con Hysaj e Pellegrini. Non è da escludere che l’ex terzino del Napoli alla fine possa spuntarla e relegare ancora l’ex Spal in panchina. Sarebbe una nuova, pesante bocciatura con risvolti pesantissimi anche sul mercato. Lo riporta il Corriere dello Sport.