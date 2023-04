Lazio, finalmente Immobile: Sarri lo lancia per la volata Champions

La Lazio recupera finalmente Ciro Immobile: il bomber tornerà contro il Monza. Sarri ha un’arma in più per la corsa Champions

Finalmente Ciro Immobile. Come riferito dal Corriere dello Sport, il bomber della Lazio è pienamente recuperato e dopo essersi allenato ininterrottamente da martedì a Formello sarà a disposizione di Sarri per la gara di domani contro il Monza.

Il tecnico confida molto nel numero 17 in queste ultime 11 giornate: i suoi gol sarebbero un vero e proprio propulsore per raggiungere l’agognata zona Champions. Ciro a 33 anni va gestito ma muscolarmente e a livello esplosivo è ancora al top. Ora è il momento di trascinare la sua Lazio in Champions League.