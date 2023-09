Montolivo a Dazn: «Penso che la Lazio oggi farà la partita. Luis Alberto? Sa fare solo magie»

Montolivo: «Penso che la Lazio oggi farà la partita. Luis Alberto? Sa fare solo magie». Le parole dell’ex giocatore nel pre partita

Prima dell’inizio del match Juve Lazio, ecco le parole di Riccardo Montolivo ai microfoni di Dazn;

PAROLE– «Penso che la Lazio oggi farà la partita. Sarri si augura che la sua Lazio sia come quella del Maradona, non mi aspettavo le prime due gare contro Lecce e Genoa ma credo che ora abbiano voltato pagina, qui a Torino cercano certezze. Luis Alberto? Sa fare solo magie, ce l’ha nel sangue. Felipe Anderson e Zaccagni sanno alzare il baricentro della squadra, quando loro sono in forma tutta la Lazio gioca bene. Giocando a Torino con la Juve il rischio di pensare alla Champions non c’è, tutti i giocatori sono concentrati su questa partita ».