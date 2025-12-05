Mondiali 2026, svelate le possibili avversarie dell’Italia! Gli azzurri sono finiti nel gruppo B, ma prima dovranno superare il play-off di marzo: i dettagli

Mondiali 2026, svelate le possibili avversarie dell’Italia! Gli azzurri nel gruppo B, ma prima dovranno superare il play-off: i dettagli

In vista dei Mondiali 2026, che si terranno tra Messico, Stati Uniti e Canada dall’11 giugno al 19 luglio, l’Italia ha scoperto i possibili avversari che affronterà nella fase finale, qualora superasse il torneo dei play-off. Gli azzurri, infatti, sono stati sorteggiati nel Gruppo A dei play-off UEFA, insieme a Irlanda del Nord, Galles e Bosnia-Erzegovina. In caso di vittoria, l’Italia andrebbe a far parte del Gruppo B della fase finale, dove incontrerà Canada, Svizzera e Qatar.

Il cammino della Nazionale verso la qualificazione inizierà il 26 marzo 2026 a Bergamo, dove affronterà l’Irlanda del Nord nella semifinale del play-off. L’incontro si giocherà alle 20:45 allo Stadio di Bergamo, che torna a ospitare la Nazionale sei mesi dopo la storica vittoria per 5-0 contro l’Estonia, con Gennaro Gattuso alla guida.

Se l’Italia riuscirà a superare il primo ostacolo, il sogno di qualificarsi al Mondiale 2026 proseguirà, con il gruppo B che li attende insieme a Canada, Svizzera e Qatar. La fase finale del torneo si preannuncia emozionante, con le sfide che si terranno nelle storiche sedi di Messico, Stati Uniti e Canada. Gli azzurri sono pronti a dare battaglia per un posto tra le 32 squadre che si sfideranno per la conquista del titolo mondiale.

TUTTI I GIRONI