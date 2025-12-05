Mondiali 2026, svelate le possibili avversarie dell’Italia! Gli azzurri sono finiti nel gruppo B, ma prima dovranno superare il play-off di marzo: i dettagli

 Mondiali 2026, svelate le possibili avversarie dell'Italia!
Mogol ammette: «Tifoso della Lazio per gratitudine, emozionante sentire 'I giardini di marzo' cantato allo stadio»

Milinkovic-Savic Lazio, dopo l'accoglienza di Roma in Coppa Italia possibile un ritorno in biancoceleste? Un quotidiano chiarisce la situazione del serbo

Il "Regalo Sospeso" della Lazio: l'iniziativa con Unicef e Clementoni a Roma per i bambini ospedalizzati! Solidarietà e gioia portata dai biancocelesti

Lazio, la situazione attuale sotto il profilo degli infortuni. Il punto di Maurizio Sarri

Coppa del mondo Mondiale

Mondiali 2026, svelate le possibili avversarie dell’Italia! Gli azzurri nel gruppo B, ma prima dovranno superare il play-off: i dettagli

In vista dei Mondiali 2026, che si terranno tra Messico, Stati Uniti e Canada dall’11 giugno al 19 luglio, l’Italia ha scoperto i possibili avversari che affronterà nella fase finale, qualora superasse il torneo dei play-off. Gli azzurri, infatti, sono stati sorteggiati nel Gruppo A dei play-off UEFA, insieme a Irlanda del Nord, Galles e Bosnia-Erzegovina. In caso di vittoria, l’Italia andrebbe a far parte del Gruppo B della fase finale, dove incontrerà Canada, Svizzera e Qatar.

Il cammino della Nazionale verso la qualificazione inizierà il 26 marzo 2026 a Bergamo, dove affronterà l’Irlanda del Nord nella semifinale del play-off. L’incontro si giocherà alle 20:45 allo Stadio di Bergamo, che torna a ospitare la Nazionale sei mesi dopo la storica vittoria per 5-0 contro l’Estonia, con Gennaro Gattuso alla guida.

Se l’Italia riuscirà a superare il primo ostacolo, il sogno di qualificarsi al Mondiale 2026 proseguirà, con il gruppo B che li attende insieme a Canada, Svizzera e Qatar. La fase finale del torneo si preannuncia emozionante, con le sfide che si terranno nelle storiche sedi di Messico, Stati Uniti e Canada. Gli azzurri sono pronti a dare battaglia per un posto tra le 32 squadre che si sfideranno per la conquista del titolo mondiale.

TUTTI I GIRONI

  • Gruppo A: Messico, Sud Corea, Sud Africa, Play off UEFA D (Danimarca, Nord Macedonia, Rep. Ceca , Irlanda)
  • Gruppo B: Canada, Svizzera, Qatar, Play off UEFA A (Italia, Irlanda del Nord, Galles, Bosnia)
  • Gruppo C: Brasile, Marocco, Scozia, Haiti
  • Gruppo D: Usa, Australia, Paraguay, Play off UEFA C (Turchia, Romania, Slovacchia e Kosovo)
  • Gruppo E: Germania, Ecuador, Costa d’Avorio, Curacao
  • Gruppo F: Olanda, Giappone, Tunisia, Play Off UEFA B (Ucraina, Svezia, Polonia e Albania)
  • Gruppo G: Belgio, Iran, Egitto, Nuova Zelanda
  • Gruppo H: Spagna, Uruguay, Arabia Saudita, Capo Verde
  • Gruppo I: Francia, Senegal, Norvegia, Play Off FIFA 2 (Bolivia, Suriname e Iraq)
  • Gruppo J: Argentina, Austria, Algeria, Giordania
  • Gruppo K:Portogallo, Colombia, Uzbekistan, Play off FIFA 1 (Nuova Caledonia, Giamaica, RD del Congo)
  • Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Panama, Ghana
