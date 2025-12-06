Mondiale 2026, Scaloni ritrova Petkovic nei gironi e ricorda i momenti alla Lazio: «Conosco il ct algerino, ero con lui prima del sorteggio! Ecco cosa penso»

Mondiale 2026, Scaloni ritrova Petkovic nei gironi e ricorda i momenti alla Lazio. Le parole del ct dell’Argentina avversaria dell’Algeria, incrocio tra due ex biancocelesti

In vista del Mondiale 2026, che si disputerà tra Stati Uniti, Messico e Canada, sono stati recentemente sorteggiati i gironi. Nel gruppo J, l’Argentina affronterà Algeria, Austria e Giordania. Questo rappresenterà un incontro speciale per Lionel Scaloni e Vladimir Petkovic, che si ritroveranno da avversari in panchina. I due, infatti, hanno lavorato insieme alla Lazio tra il 2012 e il 2013.

SULLA SFIDA CONTRO PETKOVIC – «Conosco il ct algerino; era il mio allenatore (Vladimir Petkovic). Ero con lui poco prima del sorteggio. Mi ha allenato alla Lazio; è un grande allenatore».

SULLA QUALITÀ DELL’ALGERIA – «Sono una buona squadra, con ottimi giocatori, un bacino impressionante di talenti che alimenta la nazionale francese e altre nazionali».