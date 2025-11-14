Moldova Italia, Gattuso nel post partita: «L’Italia ha fatto il suo, non accetto i cori contro la squadra. Uniti e avanti. Cambi in atacco? Pensavamo pure di perderla»

Moldova Italia, Gattuso nel post partita del match vinto 2-0 dagli Azzurri nelle qualificazioni ai Mondiali ha parlato alla Rai commentando la prestazione

Dopo il successo per 0-2 contro la Moldova, che ha permesso all’Italia di proseguire la sua corsa verso i Mondiali 2026, Rino Gattuso è intervenuto ai microfoni della Rai, analizzando la prestazione della squadra e le difficoltà incontrate. Il tecnico ha sottolineato l’importanza di restare uniti e di continuare a lavorare, ma ha anche espresso il suo disappunto per i cori sentiti durante la partita.

SULLA PRESTAZIONE DELL’ITALIA – «Ho visto un’Italia che ha giocato, siamo stati là e loro non hanno mai tirato in porta. Sono molto soddisfatto, abbiamo fatto quello che dovevamo e dato minutaggio a dei ragazzi. Mi dispiace per i cori che ho sentito, è una vergogna. Pensiamo a lavorare, andiamo avanti».

SULLA DELUSIONE PER I CORI CONTRO LA SQUADRA – «Sì, perché è il momento di stare uniti. La squadra sta combattendo in campo e venire in trasferta sentire tifosi che contestano la squadra non lo accetto. Noi comunque andiamo avanti».

SUL CAMBIO DI COPPIA D’ATTACCO – «Va bene, mettere 11 giocatori nuovi dal primo minuto non è facile. Oggi pensavo che potevamo pure perderla, invece complimenti per quanto fatto».

https://www.calcionews24.com/moldova-italia-gattuso-rai-partita-cori/LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU CALCIONEWS24