Moggi esalta la Lazio di Gattuso: «È qualcosa di miracoloso quello che stanno facendo. I meriti sono anche di Lotito!»

Luciano Moggi celebra lo straordinario avvio di stagione dei biancocelesti, primi in classifica insieme all’Inter: parole importanti per Gattuso, Lotito e Fabiani

La Lazio di Gennaro Gattuso continua a raccogliere consensi grazie al suo brillante inizio di stagione nel campionato di Serie A 2026/2027. I biancocelesti, arrivati in vetta alla classifica a pari punti con l’Inter, hanno attirato anche l’attenzione di Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, che ha voluto sottolineare i meriti della squadra e della società capitolina.

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Moggi ha analizzato il percorso della formazione biancoceleste, evidenziando soprattutto la capacità di ribaltare le aspettative iniziali. Non sono mancati gli elogi al presidente Claudio Lotito, al direttore sportivo Angelo Fabiani e all’allenatore Gennaro Gattuso.

«È qualcosa di miracoloso rispetto all’inizio del campionato, quando tutti la davano come una squadra che poteva anche retrocedere. È prima giocando bene, e il merito di Lotito e Fabiani c’è tutto».

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Gli elogi al carattere della squadra e al lavoro di Gattuso

Un altro aspetto evidenziato da Moggi riguarda l’atteggiamento dei calciatori biancocelesti. Secondo l’ex dirigente della Juventus, la capacità di sacrificarsi e lavorare insieme rappresenta uno dei principali punti di forza della formazione allenata da Gattuso. La Lazio ha costruito la propria identità attraverso intensità, spirito di gruppo e partecipazione collettiva, caratteristiche che emergono anche nella fase di recupero del pallone.

L’ex direttore generale bianconero ha quindi voluto riconoscere i meriti dell’allenatore, sottolineando la sua capacità di trasmettere fiducia e determinazione allo spogliatoio. «È una squadra di carattere, che si sacrifica dal primo all’ultimo minuto, anche nella riconquista della palla. Da non trascurare il merito di Gattuso: è credibile nello spogliatoio e tutti lo seguono. Oltre alle qualità tecniche, ha quella di non darsi mai per vinto».

Parole che certificano la considerazione maturata attorno al progetto biancoceleste. Adesso, per la Lazio, la sfida sarà dare continuità ai risultati e confermarsi nelle posizioni più alte della classifica, trasformando questo eccellente avvio in una stagione da protagonista.

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