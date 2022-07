Milinkovic-Savic tra United e Chelsea ma Kezman non è in arrivo a Roma: le ultime

L’agente di Milinkovic-Savic non è in arrivo a Roma, la voce diffusasi ieri è stata smentita. Le ultime sul futuro del Sergente

Nelle ultime ore si era diffusa una voce intorno a Sergej Milinkovic-Savic che aveva fatto allarmare i tifosi laziali. Secondo più fonti sarebbe pronta un’offerta monstre del Manchester United per il Sergente con tanto di sbarco a Roma dell’agente Kezman per formalizzare il tutto.

Il Corriere dello Sport smentisce, affermando che Kezman ha fatto sapere di non essere in procinto di arrivare nella Capitale, né ora, né nei prossimi giorni. Il Manchester non è più certo di prendere De Jong dal Barcellona (richiesto da Ten Hag), vuole restare in Spagna. Sergej sogna la Champions, solo il Chelsea può garantirla tra le squadre interessate. Vedremo come si svilupperà la storia nelle prossime settimane.