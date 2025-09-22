 Milinkovic-Savic vuole tornare in Serie A: questa squadra ci pensa davvero per gennaio
3 ore ago

Milinkovic-Savic vuole tornare in Serie A: questa squadra ci pensa davvero per gennaio. Il serbo ha il contratto in scadenza nel 2026

La coperta a centrocampo è corta, e la Juventus se ne è accorta nel modo più duro. Il pareggio di Verona ha messo a nudo le difficoltà di un reparto in piena crisi di identità, dove i nuovi innesti faticano a ingranare e i veterani sembrano aver perso certezze. L’olandese Teun Koopmeiners non riesce ancora a replicare le prestazioni scintillanti di Bergamo, mentre contro l’Hellas anche Khephren Thuram e il capitano Manuel Locatelli sono apparsi in affanno, sostituiti entrambi da Tudor nella ripresa.

Proprio Locatelli è finito nel mirino dei tifosi, bersaglio di critiche feroci sui social che hanno superato ogni limite, arrivando a inquinare persino il post che celebrava la nascita di suo figlio. Un’ondata di cattiveria che ha spinto la moglie Thessa a intervenire, chiedendosi il perché di tanto astio.

In questo clima teso, la dirigenza bianconera programma il futuro e, secondo Tuttosport, sta seriamente valutando un grande ritorno sul mercato di gennaio. Il nome emerso nelle ultime ore è quello dell’ex Lazio Sergej Milinković-Savić. Il centrocampista serbo, trasferitosi all’Al-Hilal per 40 milioni di euro, avrebbe espresso il desiderio di tornare in Serie A.

L’ostacolo principale è di natura economica. Il contratto del “Sergente” con il club arabo allenato da Jorge Jesus, in scadenza nel 2026, prevede un ingaggio faraonico da 20 milioni di euro netti a stagione più bonus. Per tornare a Torino, dovrebbe accettare un drastico taglio dello stipendio. Mentre la Juventus sogna il colpo di mercato per risolvere i suoi problemi, la pressione cresce su Tudor e sui giocatori attuali, chiamati a una reazione immediata già a partire dalla difficile sfida di sabato contro l’Atalanta.

