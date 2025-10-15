Milinkovic Savic-Lazio, una rivale potrebbe ostacolare i biancocelesti. La situazione attuale - Lazio News 24

Milinkovic-Savic-Lazio, la Juve ci pensa: il serbo può tornare in Serie A. La situazione

Dopo la sosta per le nazionali, il campionato di Serie A si prepara a ripartire nel weekend, ma i riflettori sono già puntati anche sulla prossima sessione invernale di calciomercato. Tra i nomi più chiacchierati in chiave Juventus, spicca quello di Sergej Milinkovic-Savic, ex bandiera della Lazio e ora protagonista in Arabia Saudita con l’Al Hilal.

Il centrocampista serbo, per anni colonna portante della Lazio, è stato accostato più volte alla Juventus durante le sue stagioni biancocelesti, senza che però la trattativa andasse mai in porto. Ora, con il club bianconero alla ricerca di rinforzi a centrocampo, il nome di Milinkovic-Savic torna prepotentemente d’attualità.

A rilanciare l’ipotesi di un ritorno in Italia del giocatore è Roberto Gaila, intervistato da Tuttosport. Le sue parole sono chiare: “Milinkovic-Savic in Serie A fa ancora la differenza, ma giocare alla Juve è diverso rispetto alla Lazio”. Un’affermazione che sottolinea le aspettative e le pressioni che si vivono in bianconero, ma anche la qualità del giocatore, capace di imporsi in ogni contesto.

La Juventus, che nelle ultime settimane ha mostrato qualche carenza nella zona nevralgica del campo, guarda con interesse a Milinkovic-Savic, convinta che il serbo possa portare esperienza, fisicità e gol. I tifosi bianconeri sognano un colpo a effetto, e il nome dell’ex Lazio scalda gli animi.

D’altro canto, la storia tra Milinkovic-Savic e la Lazio è stata lunga e ricca di momenti significativi: sette stagioni in biancoceleste, oltre 300 presenze e 69 gol. Un legame forte con il club capitolino e con i suoi tifosi, che difficilmente verrà dimenticato. Tuttavia, il richiamo della Juventus e della Serie A potrebbe risultare irresistibile per il centrocampista, desideroso forse di nuove sfide dopo l’esperienza in Arabia.

La sessione di mercato invernale si avvicina, e con essa le manovre delle grandi squadre italiane. La pista Milinkovic-Savic-Lazio-Juve è tornata a scaldarsi: il ritorno del serbo in Italia, magari con una nuova maglia, non è più solo una suggestione.

