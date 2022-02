Milinkovic Immobile coppia d’oro: il dato sui goal segnati

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Milinkovic ed Immobile sono una vera e propria coppia d’oro sotto il profilo dei goal: il dato statistico non mente

Milinkovic-Savic e Ciro Immobile si stanno confermando come la coppia goal più prolifica della Lazio. In rete anche ieri sera nella vittoria del Franchi contro la Fiorentina, Lazio Page informa come il duo abbia già segnato 26 goal in stagione.

Davanti a loro solo Benzema-Vinicius (29) e Lewandowski-Gnabry (34) nei top 5 campionati europei.