Milan Lazio Women, Grassadonia presanta il match della quarta giornata: «Agguerrite e pronte alla battaglia. Dopo la Juve vogliamo continuità. Ci siamo concentrate su questo»

Milan Lazio Women, Grassadonia la presentazione match del tecnico biancoceleste alla vigilia della quarta giornata di campionato

Giornata di vigilia in casa Lazio Women, che si prepara al difficile impegno di domani contro il Milan. Le biancocelesti di Gianluca Grassadonia tornano in campo dopo la sosta per le Nazionali con l’obiettivo di riscattare la sconfitta subita al Fersini contro la Juventus e confermarsi tra le prime tre posizioni della Serie A femminile. Ai microfoni ufficiali del club, il tecnico ha presentato la sfida, sottolineando la determinazione e la crescita del gruppo.

SULLA PREPARAZIONE E SULLA CONDIZIONE DELLA SQUADRA – «Ripartiamo dalla consapevolezza della partita con la Juve, questa squadra è in crescita. Oggi nella rifinitura sono rientrate le nazionali, sono stati 15 giorni dove abbiamo lavorato a ranghi ridottissimi perché abbiamo ancora qualche infortunata. Sarà una Lazio agguerritissima perché sappiamo che è una partita importantissima contro una squadra che gioca un ottimo calcio su principi ben precisi. Siamo pronti alla battaglia».

SULLE NUOVE ARRIVATE E SULLA CRESCITA DEL GRUPPO – «Le nuove hanno lavorato bene, ci siamo concentrati molto su di loro. Sono state due settimane molto intense e vediamo domani. Terremo conto soprattutto di chi ha viaggiato molto per tornare in Italia e di chi è stata stimolata molto in Nazionale».

SULLA PARTITA E SUGLI OBIETTIVI – «È un campionato avvincente: rispetto all’anno scorso l’asticella si è alzata. Concentriamoci sul Milan, è una trasferta insidiosa. È una squadra che sulle due fasi sa farsi rispettare, ha qualità e gamba. Noi dovremo fare la partita che abbiamo preparato sapendo anche che ci sono le altre che partiranno inizialmente in panchina ma che possono darci una grande mano».

SULLA CRESCITA MENTALE E SULLE PROSPETTIVE – «Sta a noi rimanere sempre concentrate e fare la partita, la stima va sempre conquistata. Bisogna dimostrare di essere una squadra temibile: lo scorso anno lo siamo stata, dal punto di vista della malizia siamo migliorate e le ragazze nuove si stanno integrando bene. Ci sono tutti i presupposti per fare una partita importante».

SCONFITTA CON LA ROMA E LA REAZIONE – «Sono convinto che la sconfitta con la Roma nella Women’s Cup ci abbia insegnato tanto, è stata mortificante ma ci stiamo impegnando a giocare partite così secche. La partita con la Juve ci lascia ben sperare da un punto di vista dell’approccio e della responsabilità, ora dobbiamo dare continuità».