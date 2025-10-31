Milan Lazio Women, Durante presenta la quarta giornata di campionato: «Esperienza in Nazionale emozionante. Contro il Milan servirà il massimo impegno»

Milan Lazio Women, Durante presenta la quarta giornata di campionato. Le parole della portiera biancoceleste

Alla vigilia della delicata sfida contro il Milan, la portiera della Lazio Women, Francesca Durante, è intervenuta ai microfoni ufficiali del club per raccontare le sensazioni legate al recente impegno con la Nazionale italiana e per presentare la prossima gara di campionato. La numero uno biancoceleste, arrivata a Roma nell’estate 2023, ha espresso entusiasmo e maturità, parlando di crescita personale e collettiva all’interno di un gruppo in piena evoluzione.

SULL’ESPERIENZA IN NAZIONALE – «In Nazionale è stata un’esperienza emozionante. Sono molto contenta di tutto quello che ha portato. È molto impegnativo dal punto di vista fisico e mentale perché abbiamo pochissimo tempo per preparare la partita e veniamo da una molto impegnativa. Daremo il massimo per portarla a casa».

SULLA SFIDA CONTRO IL MILAN – «Il Milan è una squadra che gioca molto bene, molto preparata e organizzata. Sarà una sfida difficilissima, hanno grandi individualità e dobbiamo dare il nostro massimo».

SUL SUO PERCORSO ALLA LAZIO – «Dove credo di essere migliorata da quando sono alla Lazio? Stiamo lavorando tanto e l’obiettivo è quello di continuare a crescere, lavorare e migliorarsi. Qualcosina sono contenta già di aver migliorato, vorrei fare meglio nelle letture dei momenti della partita».

SUL SENSO DI RESPONSABILITÀ E LA VITA A ROMA – «Ogni calciatrice sente la responsabilità al di là del fatto che sia della Nazionale o no, sia se gioca sia se non gioca. È una responsabilità collettiva. Come sto vivendo questo periodo a Roma? Bene, mi piace molto la città e Formello. Sto cercando di godermi quando posso anche l’extra campo e le mie passioni».