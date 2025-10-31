Hanno Detto
Milan Lazio Women, Durante presenta la quarta giornata di campionato: «Esperienza in Nazionale emozionante. Contro il Milan servirà il massimo impegno»
Alla vigilia della delicata sfida contro il Milan, la portiera della Lazio Women, Francesca Durante, è intervenuta ai microfoni ufficiali del club per raccontare le sensazioni legate al recente impegno con la Nazionale italiana e per presentare la prossima gara di campionato. La numero uno biancoceleste, arrivata a Roma nell’estate 2023, ha espresso entusiasmo e maturità, parlando di crescita personale e collettiva all’interno di un gruppo in piena evoluzione.
SULL’ESPERIENZA IN NAZIONALE – «In Nazionale è stata un’esperienza emozionante. Sono molto contenta di tutto quello che ha portato. È molto impegnativo dal punto di vista fisico e mentale perché abbiamo pochissimo tempo per preparare la partita e veniamo da una molto impegnativa. Daremo il massimo per portarla a casa».
SULLA SFIDA CONTRO IL MILAN – «Il Milan è una squadra che gioca molto bene, molto preparata e organizzata. Sarà una sfida difficilissima, hanno grandi individualità e dobbiamo dare il nostro massimo».
SUL SUO PERCORSO ALLA LAZIO – «Dove credo di essere migliorata da quando sono alla Lazio? Stiamo lavorando tanto e l’obiettivo è quello di continuare a crescere, lavorare e migliorarsi. Qualcosina sono contenta già di aver migliorato, vorrei fare meglio nelle letture dei momenti della partita».
SUL SENSO DI RESPONSABILITÀ E LA VITA A ROMA – «Ogni calciatrice sente la responsabilità al di là del fatto che sia della Nazionale o no, sia se gioca sia se non gioca. È una responsabilità collettiva. Come sto vivendo questo periodo a Roma? Bene, mi piace molto la città e Formello. Sto cercando di godermi quando posso anche l’extra campo e le mie passioni».