 Milan Lazio, per Sarri sono 150 panchine in biancoceleste
Milan Lazio, per Sarri sono 150 partite sulla panchina biancoceleste. Il traguardo celebrato dal club: superata una leggenda

In occasione della sfida contro il Milan a San Siro, Maurizio Sarri ha raggiunto un traguardo significativo: le 150 panchine con la Lazio. Un numero che testimonia il profondo legame tra l’allenatore napoletano e il club capitolino, che ha visto Sarri crescere come tecnico e portare avanti il suo progetto di gioco.

Per celebrare questo importante momento, la Lazio ha pubblicato una grafica sui propri canali social (su X), omaggiando il Comandante e il suo percorso alla guida dei biancocelesti. Un riconoscimento che arriva dopo il raggiungimento di un altro traguardo recente: con la panchina numero 149, Sarri era diventato l’allenatore che ha guidato più a lungo la Lazio, superando altre leggende come Vladimir Petkovic.

Il traguardo delle 150 panchine è quindi un simbolo di continuità e stabilità, che rafforza il legame tra Sarri e la Lazio, destinato a proseguire con ambizioni sempre più grandi.

