Milan Lazio, Rocchi profondamente colpito dall’accaduto! Questa la spiegazione del designatore degli arbitri sull’episodio Pavlovic-Marusic

Milan Lazio, Rocchi profondamente colpito: il designatore riconosce l’errore e prende provvedimenti. La rivelazione del Corriere dello Sport

Il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi ha voluto rispondere alla Lazio riguardo all’episodio controverso del rigore non concesso nella sfida di San Siro contro il Milan.

Sabato sera, il tocco di mano di Pavlovic su un tiro ravvicinato di Romagnoli ha scatenato le proteste della Lazio, ma non è stato sanzionato dal direttore di gara Collu, dopo la revisione al VAR. Rocchi, visibilmente colpito dall’accaduto, ha cercato di dare una spiegazione razionale all’episodio, ma riconosce che la situazione è complessa.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la valutazione degli arbitri è stata la seguente: il tocco di mano di Pavlovic non avrebbe dovuto essere punito, in quanto il braccio non era distante dal corpo e il gomito era attaccato. Inoltre, il pallone proveniva da distanza ravvicinata. Di conseguenza, la decisione del VAR Di Paolo di richiamare l’arbitro per una revisione è stata ritenuta un errore grave. La valutazione del designatore ha escluso l’idea che il fallo di mano dovesse essere punito, e ha ritenuto che la decisione finale di non assegnare il rigore fosse sbagliata.

A complicare ulteriormente la situazione, la spiegazione di Collu è stata ritenuta confusa: il direttore di gara ha “inventato” un fallo precedente di Marusic, al fine di non concedere il rigore. Rocchi ha sottolineato che la corretta procedura sarebbe stata un silent check o un On-Field Review (OFR) che, comunque, avrebbe escluso la punibilità del tocco di mano.

Rocchi ha già preso provvedimenti, con l’intenzione di analizzare gli audio degli arbitri a Lissone e di adottare azioni correttive. Le principali responsabilità ricadono su Di Paolo, che rimarrà fermo per un periodo, mentre la performance di Collu, a parte la spiegazione del fallo inventato, viene considerata sufficiente.

