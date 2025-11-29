Milan Lazio, c’è anche Radu tra i tifosi a San Siro! L’ex capitano biancoceleste a sostegno della squadra di Sarri insieme ad un altro ex biancoceleste – FOTO

Milan Lazio, c’è anche Radu tra i tifosi a San Siro! L’ex capitano biancoceleste a sostegno della squadra di Sarri – FOTO

In occasione della trasferta a San Siro per il match tra Milan e Lazio, molti tifosi biancocelesti hanno scelto di seguire la squadra.

Tra di loro, non è mancato l’ex capitano Stefan Radu, che ha voluto condividere con i suoi follower su Instagram un video che riprende una parte del pubblico laziale presente sugli spalti. Accompagnato dalla didascalia “I laziali sono qua”, Radu ha voluto manifestare il suo sostegno alla squadra, come ha fatto per tanti anni in campo.

Tra i “tag” del post, Radu ha incluso anche il nome di Luis Alberto, che, dopo aver trascorso qualche giorno a Roma con la famiglia, ha deciso di essere presente allo stadio a vedere la sua squadra.

Un bel gesto di solidarietà e appartenenza, con i due ex compagni di squadra che, pur non essendo più insieme in campo, continuano a supportare la Lazio “a distanza”. Un legame che rimane forte, anche lontano dal campo di gioco.