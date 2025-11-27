 Milan Lazio, Pulisic assente? Le novità sui padroni di casa
Milan Lazio, Pulisic assente? Verso il match della tredicesima giornata ecco le novità riguardo la possibile formazione degli avversari dei biancocelesti!

3 ore ago

Milan Lazio, Pulisic assente? Ecco come si preparano i rossoneri alla sfida della tredicesima giornata contro la squadra di Sarri. Le ultime

Il lavoro della Milan non si ferma a Carnago, con la squadra rossonera impegnata a preparare con grande attenzione il prossimo impegno di Serie A contro la Lazio. I rossoneri sono scesi in campo questa mattina a Milanello per un allenamento fondamentale, incentrato su dettagli tattici e fisici in vista del delicato match casalingo di sabato sera contro i biancocelesti, valido per la 13ª giornata del campionato. Dopo il successo nel derby, la sfida con la Lazio rappresenta un momento cruciale per dare continuità al buon momento della squadra.

Per quanto riguarda le condizioni degli infortunati, la giornata odierna ha portato risposte contrastanti. La buona notizia arriva da Alexis Saelemaekers, che, dopo aver interrotto l’allenamento ieri a causa di un fastidio alla schiena, ha smaltito il problema ed è tornato regolarmente in campo, svolgendo l’intera sessione con i compagni. Il belga, che potrebbe essere convocato per sabato, potrebbe partire titolare o essere inserito a gara in corso contro la Lazio.

Situazione più preoccupante per Christian Pulisic, l’attaccante statunitense che sta ancora combattendo contro i postumi di un affaticamento muscolare. Pulisic non si è allenato con il resto del gruppo, continuando il programma di lavoro differenziato. La sua presenza per il match contro la Lazio resta fortemente in dubbio, con le prossime ore cruciali per capire se Massimiliano Allegri deciderà di rischiarlo o se lo preservarà per evitare complicazioni.

