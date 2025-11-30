Moviola Milan Lazio, polemiche senza fine: i quotidiani criticano Collu, ma con toni diversi! C’è anche chi promuove la direzione gara dell’arbitro

Moviola Milan Lazio, polemiche senza fine: i quotidiani si dividono sulle valutazioni al direttore di gara del big-match di San Siro

Il finale di Milan Lazio continua a generare discussioni accesissime. L’episodio del presunto rigore per il tocco di mano di Pavlovic su tiro ravvicinato di Romagnoli, poi non concesso dall’arbitro Collu dopo un lungo On-Field Review, ha diviso nettamente i quotidiani sportivi. Tutti hanno analizzato la scelta del direttore di gara, ma con sfumature e approcci molto differenti.

Corriere dello Sport – Voto 4.5

Il quotidiano ha evidenziato che Collu avesse diretto la gara senza particolari problemi per larga parte del match, ma che nel finale si fosse complicato la vita. È stato sottolineato come, dopo un mancato fischio su Romagnoli, l’arbitro fosse apparso confuso e come gli ultimi minuti fossero sfuggiti al suo controllo. Per quanto riguarda l’episodio del rigore, il giornale ha ritenuto evidente il braccio fuori sagoma di Pavlovic e ha giudicato discutibile la scelta di punire una trattenuta di Marusic, considerando invece che il primo abbraccio fosse del difensore rossonero. È stato aggiunto che, pur trattandosi di un tiro da distanza ravvicinata, la dinamica dell’azione avrebbe potuto far optare per il penalty.

La Gazzetta dello Sport – Voto 6

La Gazzetta ha osservato che nel corso del match sarebbero mancati alcuni cartellini gialli, mentre altri fossero stati correttamente ammoniti. Riguardo al contatto in area, è stato rilevato che Marusic e Pavlovic si fossero trattenuti a vicenda e che il braccio largo del difensore del Milan fosse stato valutato come conseguenza del fallo iniziale del giocatore laziale. Secondo questa ricostruzione, il Var avrebbe ritenuto l’intervento non punibile dal punto di vista regolamentare.

Il Messaggero – Voto 4

Il quotidiano romano ha descritto una direzione di gara positiva fino ai minuti finali, quando Collu, a loro avviso, avrebbe rovinato tutto con una decisione poco coraggiosa. È stato sostenuto che il gomito di Pavlovic fosse chiaramente fuori dal corpo e che la revisione al Var avesse indotto l’arbitro a privilegiare un fallo di Marusic considerato minimo rispetto alla deviazione con il braccio. L’impressione finale riportata è stata quella di una scelta che ha compromesso una partita gestita fino ad allora con sufficiente autorevolezza.