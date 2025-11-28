Milan Lazio, Di Canio analizza la sfida della tredicesima giornata: «Per Allegri sarebbe fondamentale vincere dopo il derby. Non giocare le coppe è un vantaggio e si vedrà»

Milan Lazio, Di Canio analizza la sfida di San Siro della tredicesima giornata sottolineando l’importanza della partita per i rossoneri e la lotta Scudetto

In vista del match tra Milan e Lazio, Paolo Di Canio ha espresso il suo punto di vista ai microfoni de La Repubblica, concentrandosi sul momento della squadra di Allegri e sulla preparazione per la sfida contro i biancocelesti, reduci dal successo contro il Lecce.

IL VANTAGGIO DI NON GIOCARE LE COPPE – «Non giocare le coppe è un vantaggio e fra qualche mese si vedrà. Allegri convince i giocatori di essere forti. Leao ha spazio, Rabiot dà sicurezza».

L’IMPORTANZA DELLA VITTORIA – «Dopo il derby, vincere contro la Lazio sarebbe importante».

Di Canio ha evidenziato come il Milan, grazie alla sua concentrazione esclusiva sul campionato, possa trarre vantaggio dalla mancanza di impegni europei, mentre una vittoria contro la Lazio consoliderebbe ulteriormente le ambizioni di Allegri nella corsa allo Scudetto.

