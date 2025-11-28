Milan Lazio, Agostinelli avverte: «L’assenza di Pulisic è una grande notizia per la Lazio, ma il Milan resta favorito. Vecino avanti alla difesa? Preferirei vedere quest’altro giocatore»

Milan Lazio, Agostinelli commenta la sfida di San Siro di domani e valida per la tredicesima giornata. Le sue parole a Radiosei nell’analisi

In vista del big match di San Siro tra Milan e Lazio della tredicesima giornata, Andrea Agostinelli ha condiviso il suo pensiero ai microfoni di Radiosei, analizzando le principali dinamiche della partita e le opportunità per la squadra di Sarri.

L’ASSENZA DI PULISIC – «L’assenza di Pulisic è una grande notizia per la Lazio, è uno che fa davvero la differenza, anche se Nkunku è tanta roba. Chiaro che loro possono sopperire meglio rispetto alla squadra di Sarri. Restano i favoriti, la Lazio è chiamata a fare una grandissima partita per tornare a casa con un risultato positivo».

LA STRATEGIA DELLA LAZIO – «Il Milan non ti verrà ad aggredire in modo ossessivo, la componente di cui ha bisogno la Lazio è il coraggio. Non credo ad uno 0-0, non credo che si possa fare risultato senza segnare. I biancocelesti se la possono giocare con serenità e meno paura, serve la massima prestazione e la consapevolezza che non basterà difendere».

VECINO IN CAMPO – «Vecino davanti la difesa? Ha le spalle larghissime, ma in virtù del fatto che vorrei vedere una squadra coraggiosa, lascierei a Vecino la possibilità di inserirsi con Guendouzi a schermo della difesa. Non leverei all’uruguaiano questa possibilità di gettarsi nell’area di rigore del Milan».