Mercato Lazio, per la porta si pensa a Bento e Stankovic: Fabiani studia il colpo

Mercato Lazio, il direttore sportivo dei biancocelesti non vuole farsi trovare impreprarato data la possibile cessione di Christos Mandas: le ultime

La Lazio pianifica con attenzione le prossime mosse sul mercato, partendo da una certezza: la porta biancoceleste continuerà a essere difesa da Ivan Provedel, ma alle sue spalle potrebbero esserci cambiamenti significativi.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il club starebbe valutando la cessione di Christos Mandas, portiere greco classe 2001, per poi intervenire sul mercato alla ricerca di un nuovo secondo affidabile e pronto all’uso.

Mercato Lazio, Mandas verso l’addio: strategia chiara della società

La posizione di Christos Mandas, arrivato a Roma come prospetto di crescita, sembra ormai definita. Il portiere ha trovato pochissimo spazio alle spalle di Provedel, titolare indiscusso e uno dei leader dello spogliatoio.

Mandas resta un profilo apprezzato, soprattutto all’estero, e la Lazio è pronta ad ascoltare eventuali offerte. L’obiettivo è monetizzare senza svendere, mantenendo una linea coerente con la strategia di sostenibilità economica perseguita dal club negli ultimi anni.

Mercato Lazio, Fabiani al lavoro: Bento e Stankovic nel mirino

Una volta definita l’uscita di Mandas, l’attenzione si sposterà inevitabilmente sul nome del nuovo vice Provedel. Sempre secondo Il Messaggero, Angelo Fabiani starebbe valutando due profili molto diversi ma entrambi interessanti: Bento, attualmente all’Al Nassr, e Filip Stankovic del Venezia.

Calciomercato Lazio, equilibrio tra affidabilità ed esigenze di bilancio

La scelta finale dipenderà da diversi fattori: formula del trasferimento, ingaggio e prospettive future. La Lazio cerca un secondo portiere che possa garantire affidabilità immediata, ma senza alterare gli equilibri economici e tecnici della rosa. In questo senso, la pista Stankovic potrebbe risultare più sostenibile, mentre Bento resta una suggestione legata a eventuali opportunità di mercato.

LEGGI ANCHE: Romagnoli Al-Sadd, gli arabi alle prese con un’offerta intrigante per il difensore! Cosa emerge