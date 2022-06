Mercato Lazio, si accende il Derby di Milano per Acerbi: i dettagli

Mercati Lazio, Milan e Inter fanno sul serio per Acerbi: dall’intreccio con Romagnoli alla vicenda Skriniar, le ultime

Il futuro di Francesco Acerbi potrebbe essere (di nuovo) a Milano. Come riferiscono Il Tempo e la Gazzetta dello Sport, è in corso infatti un vero e proprio derby di mercato. Con Romagnoli destinato a parametro zero proprio alla Lazio, Pioli avrebbe chiesto alla dirigenza l’esperto difensore per completare il pacchetto con Kalulu, Tomori e Kjaer. Un’offerta potrebbe arrivare a breve.

Ma occhio anche all’Inter: in caso di partenza di Skriniar, sempre più vicino al PSG, Simone Inzaghi potrebbe chiedere a Marotta di riavere il proprio fedelissimo. Le prossime settimane si preannunciano decisive.