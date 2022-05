Mercato Lazio, Sarri aspetta Carnesecchi: la situazione

Mercato Lazio, Sarri non ha dubbi: per la porta vuole Carnesecchi ed è disposto ad attendere pur di averlo a disposizione

Maurizio Sarri è stato chiaro con la dirigenza della Lazio: l’obiettivo della porta per la prossima stagione è Carnesecchi dell’Atalanta. Come riportato dal Corriere dello Sport, il portiere, nell’ultima stagione in prestito alla Cremonese con la quale ha centrato la qualificazione in Serie A, ha scavalcato nelle preferenze anche Sergio Rico.

Il giovane estremo difensore continuerebbe volentieri a giocare a Cremona in prestito ma è allettato dall’esperienza del salto in una big e dalla possibilità di misurarsi anche in Europa. Sulla valutazione ballano 5 milioni di euro: la Lazio offre 10, gli orobici chiedono 15. Ci sarà da lavorare ma permane la fiducia.