Mercato Lazio: trattativa in corso per il rinnovo di quel biancoceleste, tra promesse e nuovi scenari

Condividi via email

Mercato Lazio: trattativa in corso per il rinnovo di quel calciatore biancoceleste, tra promesse e nuovi scenari. Gli aggiornamenti

Il futuro di Alessio Romagnoli, difensore centrale classe ’95 e colonna della retroguardia biancoceleste, resta uno dei temi caldi nel mercato della Lazio. Lo scorso maggio, in un’intervista che ha fatto rumore, Romagnoli ha dichiarato: “Non dipende da me se resterò”, lasciando intendere che le incertezze sul suo rinnovo contrattuale derivano da promesse non mantenute da parte del club.

Romagnoli, tifoso dichiarato della Lazio fin da bambino, ha espresso il desiderio di restare e chiudere la carriera nella squadra del suo cuore. Il contratto attuale scade nel 2027, ma il difensore vorrebbe rivedere le condizioni economiche, alla luce di un’intesa verbale siglata nel 2022. All’epoca, l’ex Milan accettò di firmare a cifre inferiori con la promessa di un ritocco in caso di qualificazione in Champions League, traguardo raggiunto nel 2023.

Trattativa in fase embrionale

Dopo la fine del campionato, Lazio e l’entourage di Romagnoli hanno riaperto i contatti per discutere del rinnovo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club sarebbe disposto ad onorare l’accordo, ma solo in forma verbale, con una ratifica ufficiale da fissare nel 2026, quando la società avrà maggiore libertà d’azione sul mercato.

Oggi Romagnoli percepisce uno stipendio netto di 2,8 milioni di euro, tra i più alti in rosa. La sua richiesta di superare la soglia dei 3 milioni si scontra con i limiti imposti dalla Lega, in particolare il vincolo dell’80% tra il costo del lavoro e i ricavi. Per questo, il presidente Claudio Lotito starebbe valutando un’estensione pluriennale del contratto, fino al 2029 o 2030, diluendo l’aumento su più stagioni.

Il ruolo di Maurizio Sarri e l’assetto difensivo

Romagnoli è considerato imprescindibile dal tecnico Maurizio Sarri, noto per il suo calcio posizionale e il lavoro sulla linea difensiva. Il rinnovo rappresenterebbe una garanzia tecnica per il progetto a lungo termine della Lazio.