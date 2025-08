Mercato Lazio, quel calciatore va verso la cessione? Spunta una clamorosa novità

Mercato Lazio, quel calciatore viaggi spedito verso la cessione? Spunta una clamorosa novità sui biancocelesti

Il calciomercato della Lazio continua a sorprendere con colpi di scena. Uno dei dossier più caldi riguarda Tijjani Noslin, attaccante olandese classe ’99, arrivato dal Verona pochi mesi fa e noto per la sua velocità e capacità di giocare su tutto il fronte offensivo. Nelle ultime ore, il giocatore ha cambiato procuratore, affidandosi alla rinomata agenzia internazionale Wasserman, che cura gli interessi di top player come Federico Valverde, Denzel Dumfries e Curtis Jones.

Cambio strategico e nuove prospettive

La scelta di Noslin non è passata inosservata a Formello, dove la dirigenza biancoceleste monitora con attenzione ogni movimento del mercato. Il passaggio a Wasserman potrebbe aprire la porta a nuove opportunità, rendendo concreta l’ipotesi di una cessione già in questa finestra estiva. Secondo indiscrezioni, il club non spinge per una partenza, ma non esclude nessuno scenario.

Equilibri tattici e valutazioni tecniche

L’eventuale uscita dell’ex Verona è strettamente legata alla crescita di Matteo Cancellieri, giovane attaccante italiano classe 2002, ritenuto da Maurizio Sarri — allenatore della Lazio noto per il suo gioco verticale e organizzato — più adatto al sistema tattico. Noslin, invece, non ha ancora convinto del tutto il tecnico toscano, il che potrebbe giustificare un sacrificio per riequilibrare la rosa.

Aspetti economici e complicazioni contrattuali

La Lazio ha investito circa 15 milioni di euro per assicurarsi Noslin, cifra che rende complessa una rivendita. A questo si aggiungono bonus non ancora maturati e una percentuale da riconoscere all’Hellas Verona in caso di futura cessione, elementi che complicano l’operazione.

Un’occasione da sfruttare?

Nel contesto di un mercato che cerca bilanciamento tra ambizioni sportive e sostenibilità economica, Noslin potrebbe rappresentare una chiave strategica. L’interesse di altri club è vivo e con il supporto di Wasserman non è escluso che nelle prossime settimane arrivino proposte concrete. La Lazio resta attenta, pronta a cogliere ogni opportunità utile per plasmare il futuro offensivo del club.