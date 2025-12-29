Calciomercato
Mercato Lazio, sorpresa Leali: il portiere può passare alla Juventus e cambiare i piani della Lazio
Colpo di scena per il mercato Lazio: Leali finisce adesso nel mirino della Juventus, biancocelesti spiazzati
L’edizione odierna de Il Messaggero rilancia un’indiscrezione sorprendente: Nicola Leali potrebbe approdare alla Juventus per prendere il posto di Mattia Perin, destinato proprio al Genoa.
A rimetterci, almeno in parte, sarebbe la Lazio. Il piano iniziale prevedeva un intreccio tra Genoa e Juventus con Christos Mandas coinvolto nello scambio di portieri insieme a Leali e Perin. Il greco sembrava destinato a lasciare Roma, mentre l’attuale portiere rossoblù era considerato il profilo ideale per diventare il vice Provedel.
Ora però lo scenario è cambiato. La Juventus starebbe virando con decisione su Leali per una ragione precisa: il classe ’93 è un prodotto del vivaio bianconero, un dettaglio prezioso per la compilazione delle liste. Una scelta che rischia di far saltare l’intero incastro e lasciare la Lazio senza il portiere individuato per completare il reparto.
