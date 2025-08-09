 Lazio, mercato bloccato dagli esuberi: il nodo cessioni frena i nuovi acquisti? La spiegazione
Il calciomercato della Lazio sta attraversando una fase di stallo, fortemente condizionata dalla difficoltà nel liberarsi di alcuni giocatori ormai fuori dal progetto tecnico. I casi di Kamenovic, Fares e Basic rappresentano i principali ostacoli alla costruzione della nuova rosa, rallentando le operazioni in entrata e complicando la pianificazione del club.

Come evidenziato da Il Messaggero, la situazione è tutt’altro che semplice. Kamenovic e Fares sono da tempo fuori rosa, mentre Basic continua ad allenarsi con il gruppo, pur consapevole che il suo futuro sarà lontano da Formello. Le problematiche legate alla loro cessione sono diverse:

  • Fares: il suo ingaggio elevato scoraggia i potenziali acquirenti.
  • Kamenovic: il suo scarso impiego nelle ultime stagioni e le incertezze tecniche lo rendono un’incognita.
  • Basic: la valutazione tattica di Sarri pesa più degli aspetti economici.

Questi giocatori, pur non rientrando più nei piani della società, continuano a gravare sul monte ingaggi, limitando le possibilità di investimento. Finché non verranno trovate soluzioni concrete per alleggerire il bilancio, sarà difficile procedere con nuovi innesti.

La loro permanenza sta generando un clima di stallo che rischia di avere ripercussioni anche sullo spogliatoio. Il club è al lavoro per trovare acquirenti, ma le trattative sono complicate dalla scarsa appetibilità dei profili e da contratti poco flessibili. Al momento, né Kamenovic né Fares hanno ricevuto offerte concrete, mentre per Basic si registra un timido interesse da parte di club di Ligue 1 e Bundesliga.

Per la Lazio, il mercato dovrà necessariamente partire dalle cessioni. Il rischio di iniziare il ritiro con diversi esuberi ancora in rosa è concreto, e la società è determinata a evitarlo. I prossimi giorni saranno cruciali per sbloccare almeno una delle situazioni più delicate e dare finalmente il via alla fase di rafforzamento.

