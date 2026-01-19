Mendoza Lazio, il giocatore è un obiettivo concreto per i biancocelesti! Le novità

Mendoza Lazio, la dirigenza biancoceleste si impegna sul fronte della trattativa per il centrocampista spagnolo! Le ultime news

Il mercato invernale della Lazio è nel vivo e uno dei principali obiettivi per rinforzare il centrocampo è il giovane Rodrigo Mendoza dell’Elche. Il talento classe 2005 sta attirando l’attenzione dei biancocelesti, ma la trattativa non è ancora chiusa, con alcune differenze tra domanda e offerta che potrebbero complicare il tutto!

Trattativa per Rodrigo Mendoza dell’Elche

Secondo l’edizione odierna de La Repubblica, l’Elche chiede ben 18 milioni di euro per il suo centrocampista, un profilo che ha conquistato le attenzioni della Lazio per la sua qualità e la sua giovane età. Tuttavia, la dirigenza biancoceleste è attualmente ferma a un’offerta di 12 milioni, una distanza che sta rallentando la conclusione dell’affare.

La Lazio è disposta a fare uno sforzo

Per riuscire a portare a casa Rodrigo Mendoza, la Lazio dovrà fare uno sforzo economico in più. Il Ds Angelo Fabiani sta valutando ogni opzione per accontentare le richieste dell’Elche, ma l’affare potrebbe concretizzarsi solo se i biancocelesti saranno disposti a aumentare la loro proposta.

Gli sviluppi dell’operazione

La situazione resta in evoluzione e nei prossimi giorni si potrebbero registrare nuovi aggiornamenti. Per il momento, il futuro di Rodrigo Mendoza è ancora in bilico, ma la Lazio resta in prima fila per il centrocampista spagnolo.

LEGGI ANCHE: Mandas in uscita, Moretto conferma: «L’intesa con il Bournemouth sulla formula è vicina. Sulle cifre…»