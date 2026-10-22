Melli difende Lotito e attacca i tifosi della Lazio: «Dovrebbero andare in ginocchio a Formello!»

Franco Melli interviene sulla contestazione dei tifosi della Lazio nei confronti di Claudio Lotito: il giornalista difende il presidente biancoceleste

La contestazione dei tifosi della Lazio nei confronti del presidente Claudio Lotito continua ad alimentare il dibattito attorno alla società biancoceleste. Nonostante l’ottimo rendimento della squadra allenata da Gennaro Gattuso, attualmente in testa alla classifica di Serie A, il rapporto tra una parte della tifoseria e la proprietà resta particolarmente complicato.

A intervenire sulla questione è stato Franco Melli, che ai microfoni di Radio Radio ha espresso una posizione netta, invitando a considerare anche il punto di vista del presidente laziale. Il giornalista ha difeso Lotito dalle critiche ricevute negli ultimi mesi, soffermandosi sulle contestazioni e sull’atteggiamento dei sostenitori nei confronti della società.

«Da mesi stiamo raccontando questa situazione, ma riusciamo a metterci nello stato d’animo di Lotito? Io nelle sue parole ci vedo un disperato bisogno di protezione, di affermare a suo modo una libertà che gli è concessa dal fatto di essere presidente e di fare ciò che vuole con la sua squadra. Lotito ha subito minacce, il disprezzo della gente, i cori allo stadio… come possiamo a cuor leggero continuare a dire che la colpa è di Lotito perché insulta i suoi tifosi? Abbaiato dalla partita contro la Juventus, un caso unico della storia, anche io ho detto che questa squadra meriterebbe lo stadio pieno ogni volta».

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Il passaggio più significativo dell’intervento di Franco Melli riguarda il rendimento della squadra di Gattuso. Il giornalista ha sottolineato come la Lazio sia riuscita a conquistare il primo posto in classifica nonostante le difficoltà economiche richiamate nel suo discorso. Particolarmente forte la provocazione rivolta alla tifoseria biancoceleste:

«Questa è una squadra prima in classifica e senza soldi. I tifosi dovrebbero andare in ginocchio a Formello, in pellegrinaggio! Pensavate che la Lazio fosse prossima al disastro. Per me Lotito è un fantasma, dico solo che chiunque si sarebbe difeso dopo aver subito insulti, disprezzo e tutte le cose peggiori di questo mondo».

Il paradosso tra i risultati di Gattuso e la contestazione

Le dichiarazioni di Franco Melli riportano al centro dell’attenzione uno dei temi più delicati del momento biancoceleste: la distanza tra i risultati sportivi e il rapporto tra società e tifoseria.

Da una parte c’è una Lazio che, sotto la guida di Gennaro Gattuso, sta vivendo un avvio di campionato estremamente positivo, con il primato condiviso con l’Inter. Dall’altra continua una contestazione che coinvolge direttamente il presidente Claudio Lotito e che non sembra essersi attenuata nonostante le vittorie.