Maximiano triste a Formello: il portiere deluso dall’errore contro la Juventus

Maximiano sognava il riscatto in Coppa Italia ma un suo errore ha spianato la strada alla Juventus. il portiere deluso a Formello

Aria pesante ieri a Formello sul fronte Maximiano. Come riferisce Il Messaggero, il ragazzo sognava il riscatto in Coppa Italia dopo aver deciso di rimanere a gennaio rifiutando il Nottingham Forest (che offriva 12 milioni di euro alla Lazio).

L’ex Granada ha però deciso in negativo la sfida contro la Juventus: da un suo errore in uscita è arrivato il gol di Bremer che ha portato i bianconeri in semifinale. L’estremo difensore è apparso frastornato e abbattuto nel giorno di ripresa.