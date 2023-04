Lazio, Sarri si emoziona a Formello: il suo discorso alla squadra

Maurizio Sarri ha fatto i complimenti alla sua Lazio dopo il successo di domenica sul Monza: il commovente discorso del tecnico

Maurizio Sarri è pienamente soddisfatto del percorso della sua Lazio, seconda da sola con 55 punti a 10 giornate dalla fine del campionato

E proprio per questo, come svela Il Messaggero, il tecnico è il primo a complimentarsi con il suo gruppo: «Sono orgoglioso di voi – il discorso ieri alla ripresa a Formello – ma ora dobbiamo stare ancora più in allerta per non cadere di nuovo negli errori di superficialità di un tempo». Con la Juve la guardia va mantenuta altissima.