Mauri: «Lazio in Champions? Può farcela e ha dimostrato di potersela...»

Mauri, l’ex giocatore della Lazio analizza la situazione di classifica dei biancocelesti sbilanciandosi sul quarto posto

Nel consueto match program della Lazio, ha parlato Mauri il quale si è soffermato sulla classifica della squadra biancoceleste soffermandosi in particolare sul quarto posto.

PAROLE – «Nonostante la sconfitta di Lecce, la Lazio è li, nelle zone alte della classifica. Ha dimostrato di potersela giocare alla pari con tutti. La sosta per il Mondiole ha portato alcuni risultati strani, la squadra di Sarri però non deve forsi abbattere dal passo falso in Salento e riscattarsi subito contro l’Empoli»