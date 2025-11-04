 Mattei critico: «La Lazio gioca senza attaccanti»
Mattei critico: «Partita non brillantissima. La Lazio gioca senza attaccanti, ma Sarri ha trovato l’equilibrio giusto»

Colonnese sicuro: «Isaksen fa la differenza in un calcio piatto e fatto di schemi. La Lazio è migliorata, ma sta facendo la differenza questa cosa»

Lazio, Lotito chiude le porte alla cessione: «Ho deciso di rimanere. E sulle contestazioni dico solo una cosa»

Pisacane nel post partita di Lazio Cagliari: «Fare una partita di coraggio ci fa ben sperare ma qualcosa non è andato»

Lazio Cagliari, le parole di Sarri nel post gara: «L'obiettivo è costruire una base solida anche per il futuro. Romagnoli? Fuori per precauzione». Poi il messaggio alla società

2 ore ago

Mattei

Mattei critico contro Dia. Il commento del giornalista sulla vittoria della Lazio contro il Cagliari anche in riferimento al reparto offensivo

La Lazio ha ottenuto una vittoria fondamentale contro il Cagliari, vincendo per 2-0 grazie alle reti di Isaksen e Zaccagni. La squadra di Maurizio Sarri ha mostrato solidità difensiva e concretezza offensiva, continuando a cercare un equilibrio tra le due fasi di gioco. Stefano Mattei, intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha analizzato la prestazione della Lazio, evidenziando sia gli aspetti positivi che le caratteristiche del gioco sviluppato dal tecnico toscano.

SULLA PARTITA – «Partita non brillantissima, ma la Lazio è questa dal punto di vista delle qualità. Sta giocando praticamente senza attaccanti, ieri i gol sono arrivati da chi ha maggiore qualità. La Lazio ha pensato prima a non prendere gol, poi a farli: Sarri ha strutturato così la squadra. Non a caso la Lazio non ha preso gol in 6 gare su 10, consecutivamente nelle ultime 4 sfide. Sarri si sta adattando al materiale che ha».

SUL RUOLO DI DIA – «Secondo me Sarri tiene Dia per l’apporto che dà in fase difensiva».

