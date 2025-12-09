 Mattei duro: «La Lazio si sta ridimensionando, è indebolita»
Mattei duro: «La Lazio si sta ridimensionando. Mercato fermo e rosa indebolita: il decimo posto non è un caso. Guendouzi? Il migliore, ma con loro non avrebbe giocato»

2 ore ago

Mattei

Mattei duro nell’analisi della Lazio. Il giornalista ha offerto una lettura sul momento biancoceleste ai microfoni di Radiosei

In collegamento con Radiosei, il giornalista Stefano Mattei ha offerto una lettura diretta e critica sul momento della Lazio, sottolineando come il club stia attraversando un evidente processo di ridimensionamento. Mattei ha analizzato la qualità attuale della rosa, le difficoltà della società sul mercato e la crescente sfiducia dei tifosi.

LA QUALITÀ DELLA ROSA«Faccio due ragionamenti: il primo è che Guendouzi, che è sicuramente uno dei migliori giocatori della Lazio, nel centrocampo con Milinkovic, Leiva e Luis Alberto non avrebbe giocato. Il secondo è che dei giocatori che possono fare la differenza è rimasto solo Zaccagni. Questa società deve capire che si sta ridimensionando, il decimo posto non è casuale».

SUL MERCATO E SUL VALORE DEI GIOCATORI«Io non credo ci sia la fila per avere i giocatori della Lazio, a meno che per Castellanos la Lazio non si accontenti di due milioni. Nessun presidente vuole indebolire la squadra, ma ha risposto bene Sarri: serve rinforzare questa rosa visto che in estate non c’è stato mercato».

LE DIFFICOLTÀ DELLA SOCIETÀ E LA SFIDUCIA DEI TIFOSI«Anche i tifosi ormai hanno capito che certe parole non vengono confermate dai fatti e poi, per evitare il secondo blocco, la Lazio non può reinvestire tutto ciò che eventualmente arriverà a gennaio. Sarà in grado di prendere 10, spendere 5 e allo stesso tempo rinforzare il gruppo?».

Una fotografia severa, quella di Mattei, che conferma la sensazione diffusa di un club in fase calante, chiamato a prendere decisioni forti per evitare un ulteriore ridimensionamento.

