Mattei sulla Lazio: «Ecco le debolezze dei biancocelesti rispetto alla Roma» - Lazio News 24

Lazio, Mattei: «Comunicazione debole rispetto alla Roma, il futuro resta incerto»

Stefano Mattei, giornalista Rai ed esperto di calcio romano, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per analizzare in maniera critica la situazione comunicativa della Lazio, mettendola a confronto con quella della Roma. Le sue parole, dirette e senza filtri, hanno acceso il dibattito su come il club biancoceleste gestisca il rapporto con i media e su quali siano le reali ambizioni societarie.

«Basta osservare la conferenza stampa di Sarri prima di Lazio-Verona e confrontarla con le parole di Gasperini per capire tutto – ha detto Mattei –. Da un lato hai un accendino che può accendere polemiche, dall’altro un pompiere che smorza tensioni. Questo non riguarda solo gli allenatori, ma riflette una differenza profonda tra Lazio e stampa da una parte, e Roma e stampa dall’altra. A Trigoria esiste una strategia comunicativa, a Formello molto meno. Il potere mediatico delle due società è imparagonabile».

Il giornalista ha poi spostato l’attenzione sugli obiettivi stagionali della Lazio, sottolineando una certa ambiguità nel messaggio lanciato dal club: «A Sarri non è stato chiesto apertamente di andare in Europa. Ma allora cosa gli è stato chiesto? Di lottare per la salvezza? Sarebbe ridicolo. La realtà è che manca chiarezza, sia verso l’esterno che all’interno della società. C’è una comunicazione debole, e questo alimenta incertezza tra i tifosi».

Mattei ha anche messo in discussione la coerenza del progetto tecnico: «Abbiamo preso Sarri per fare un progetto triennale, ma con un mercato bloccato e una rosa tra le più anziane della Serie A. È logico tutto questo? Non lo è. Il campo rappresenta il presente, ma a preoccupare è il futuro della Lazio. E quel futuro oggi sembra essere indecifrabile».

In conclusione, Mattei ha lanciato un messaggio chiaro alla dirigenza biancoceleste: «Il futuro della Lazio interessa soprattutto ai tifosi, che meritano trasparenza e ambizione. Il rischio è che, senza un cambio di rotta, ci si ritrovi con gli stessi problemi anche il 1° luglio 2026. La società deve fare chiarezza e assumersi le proprie responsabilità, altrimenti sarà difficile costruire qualcosa di solido».

Le parole di Mattei riaprono dunque una riflessione importante sul ruolo della comunicazione nella Lazio e sulla visione strategica che il club dovrebbe adottare per il futuro.