Maestrelli sul padre: «Metteva la Lazio davanti a tutto. Su Sarri...» - Lazio News 24

Massimo Maestrelli, figlio dell’ex allenatore Tommaso, ha rilasciato un’intervista approfondita a Radio Laziale, nella quale ha espresso il suo pensiero sull’avvio della nuova stagione della Lazio e sul ritorno di Maurizio Sarri. Le sue parole rivelano una profonda passione e grande fiducia nel progetto biancoceleste.

«Prima di tutto, voglio dire come si stanno comportando i miei figli da tifosi: Niccolò ha rinnovato il suo abbonamento in Curva Nord tra i primi, mentre Tommaso ha fatto lo stesso in Tevere. Questo dimostra quanto la passione per la Lazio sia forte, anche senza grandi acquisti», ha spiegato Maestrelli. «La gente non guarda più tanto a cosa è successo, ma all’amore per la maglia, al piacere di vivere la domenica con gli amici, la partita allo stadio e l’atmosfera che si crea. Non sono solo 90 minuti, è molto di più».

Parlando della campagna acquisti, Maestrelli ha sottolineato: «C’è la difficoltà di non aver preso nuovi giocatori, un aspetto che si sente, perché manca la gioia di vedere un volto nuovo e far crescere l’entusiasmo. Ricordo l’arrivo di Gascoigne, quando tutta la città impazzì. Però i ritorni di Cancellieri e Cataldi sono segnali positivi: sono giocatori con grandi motivazioni e possono dare tanto alla squadra».

Sul tecnico Sarri, il figlio di Maestrelli ha commentato con entusiasmo: «Sarri è un laziale nel cuore, proprio come mio padre. Quando l’anno scorso ho visto quanto era rammaricato per l’addio, ho sperato nel suo ritorno. Lui ha detto che la Lazio gli è entrata dentro e vuole concludere qui la sua carriera, in uno stadio rinnovato con i tifosi che portano i bambini a vedere la squadra».

Riguardo al lavoro del predecessore Baroni, ha aggiunto: «Baroni ha fatto un ottimo lavoro, la Lazio era prima in Europa a gennaio e ha lottato fino alla fine per la Champions. Dopo la partita con il Bodo è cambiato qualcosa, ma secondo me non ha avuto il giusto supporto».

Infine, Massimo Maestrelli ha espresso fiducia per il futuro: «Il ritorno di Sarri rappresenta una nuova speranza. È un allenatore motivato e rigenerato, pronto a valorizzare i giocatori. La squadra non è male, ha ottime qualità. Con tifosi, giocatori e allenatore uniti, possiamo essere ottimisti per la stagione che verrà».