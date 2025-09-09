Marusic, arrivano notizie confortanti da Formello: le ultime sulle condizioni del montenegrino. Potrebbe giocare con il Sassuolo

Mentre l’infermeria della Lazio si popola con la tegola Lazzari, da Formello arriva anche una notizia confortante per il reparto difensivo di Maurizio Sarri. Se un esterno si ferma, un altro torna a disposizione: Adam Marusic è infatti rientrato anticipatamente dal ritiro del Montenegro e si candida per una maglia da titolare nella prossima sfida contro il Sassuolo. Il difensore, che aveva saltato gli impegni con la sua nazionale a causa di un leggero fastidio all’adduttore accusato contro l’Hellas Verona, ha ricevuto il via libera dallo staff medico montenegrino.

Come riporta il Corriere dello Sport, Marusic si è già allenato regolarmente in gruppo giovedì scorso e, dopo le rassicurazioni attese alla ripresa di oggi, sarà pienamente a disposizione. La sua duttilità potrebbe inoltre rivelarsi preziosa, con un possibile impiego anche da difensore centrale in caso di emergenza. La sua presenza sulla fascia destra a Reggio Emilia appare comunque certa e rappresenta l’unica nota lieta in un reparto che deve fare i conti con il pesante stop di Manuel Lazzari. Quest’ultimo, infortunatosi venerdì, ha svolto ieri gli esami strumentali al polpaccio: si attende il bollettino ufficiale, ma il timore è quello di una lesione di primo grado. Se la diagnosi fosse confermata, l’ex SPAL affronterebbe uno stop di almeno 20 giorni, saltando circa sei partite, compreso il sentitissimo derby del 21 settembre.

A bilanciare la situazione, Sarri potrà contare su altri due rientri fondamentali. Al centro della difesa tornerà a disposizione Alessio Romagnoli, che ha scontato le due giornate di squalifica. Sulle fasce, invece, si attende il ritorno degli altri nazionali, Hysaj e Tavares, entrambi impegnati stasera con le rispettive selezioni. Il loro arrivo a Formello è previsto tra domani e giovedì, giorno in cui il tecnico potrà finalmente lavorare con il gruppo al completo per preparare la trasferta al Mapei Stadium.