Martusciello: «Si gioca ogni tre giorni, abbiamo optato per dei cambi»

Martusciello ha parlato nel pre-partita di Torino-Lazio, a pochi minuti dall’inizio di una gara molto importante per gli uomini di Sarri

Giovanni Martusciello, vice di Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole:

«Si necessitava di andare incontro a qualche cambiamento, abbiamo messo dentro ragazzi più freschi. Ci sarà un’altra partita importante tra tre giorni, possono arrivare problemi in caso di partite ravvicinate. Ci fidiamo di chi giocherà oggi, faranno bene come chi ha giocato finora. Pedro? Vale lo stesso discorso, serve far tirare il fiato a qualcuno»