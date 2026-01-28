Calciomercato
Martinez nel mirino della Lazio! Possono arrivare due cessioni in difesa
Arnau Martinez, duttile difensore del Girona, è l’obiettivo del direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani: ecco cosa filtra sulla possibile trattativa
La Lazio continua a scandagliare il mercato internazionale alla ricerca di profili giovani e duttili, capaci di garantire presente e prospettiva. In queste ultime giornate di trattative, il radar biancoceleste si è acceso sulla Spagna, con un nome che sta prendendo quota: Arnau Martinez, terzino destro di proprietà del Girona.
La Lazio segue Arnau Martinez: identikit e caratteristiche tecniche
La Lazio ha messo nel mirino Arnau Martinez per la sua straordinaria versatilità. Nato come terzino destro, il giovane spagnolo può essere impiegato anche come centrale difensivo o mediano davanti alla difesa. Cresciuto nel settore giovanile del Barcellona prima di affermarsi con il Girona, Martinez ha accumulato esperienza importante nonostante la giovane età, mostrando personalità, buona tecnica di base e un’ottima lettura delle situazioni difensive.
Martinez Lazio, contatti avviati con il Girona
Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, tra Lazio e Girona ci sarebbero già stati i primi contatti esplorativi. Nel contratto del difensore, in scadenza nel 2027, è presente una clausola rescissoria da 14 milioni di euro, cifra considerata al momento elevata dal club capitolino.
La distanza non riguarda soltanto il prezzo del cartellino, ma anche l’intesa economica con il giocatore. Tuttavia, la pista resta viva e monitorata, soprattutto se nei prossimi giorni dovessero concretizzarsi alcune cessioni che libererebbero risorse e spazio in rosa.
Il possibile affondo della Lazio per Arnau Martinez è strettamente collegato alle dinamiche in uscita. La società biancoceleste sta valutando diversi incastri di mercato e non è escluso che, in caso di addii sulla fascia (Tavares e Pellegrini in primis), il nome del classe 2003 possa tornare prepotentemente d’attualità.
