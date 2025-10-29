Mariani sicuro: «Lazio, Bologna e Como inavvicinabili per il Torino? Le partite vanno giocate. Quanti avrebbero scommesso in questa cosa?»

Mariani sicuro ai microfoni di calcionews24 sulle rivali del Torino. In una lunga intervista, l’ex calciatore ha analizzato in questo modo diverse situazioni della Serie A

Tra passato, presente e futuro del calcio italiano. Pietro “Pedro” Mariani, ex bandiera del Torino, è intervenuto ai microfoni di Lorenzo Bosca in esclusiva perCalcionews24 per analizzare il momento della squadra granata e il panorama calcistico nazionale.

Cresciuto nel vivaio del Toro e protagonista in prima squadra tra il 1979 e il 1987, Mariani è rimasto profondamente legato ai colori granata. La sua analisi, appassionata ma lucida, tocca temi che spaziano dal lavoro di Marco Baroni, alle rivali del Torino e alla corsa scudetto, fino all’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina della Nazionale.

Quindi credi che la chiave per il Torino sia nel lavoro di Baroni per sopperire a queste difficoltà giusto?

«Ma sai, ora non credo sia una questione tecnica adesso. Lo è stata all’inizio forse, con un mercato costruito non proprio per le corde di Baroni. Lui ha dovuto rivedere alcuni suoi credo, alcune cose che non erano nelle sue idee. Però il mercato che gli è stato fatto è questo, quindi ha dovuto fare di necessità virtù. Io non credo sia una questione tecnica, magari nelle primissime giornate poteva essere un problema tattico: la squadra sfilacciata tra i reparti. Ora, secondo me, dipende anche da un fatto mentale dei calciatori. Comunque è vero che l’allenatore ha il comando di tutto… però poi sono i calciatori che scendono in campo. Ed è strano vedere questi intervalli così sottotono, alternati a giocare (quasi) da Toro! Sono i calciatori che devono alzare il livello di determinazione e attenzione. Le ultime settimane lasciano comunque ben sperare».

Ad oggi squadre come Lazio, Como e Bologna sembrano comunque inavvicinabili…

«Ma sai, le partite vanno giocate tutte comunque! Se adesso chiedessi quanti avrebbero scommesso 10 euro sulla vittoria del Torino sul Napoli credo che nessuno li avrebbe scommessi. Il calcio è strano, le partite vanno giocate e ognuna ha la sua storia».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU CALCIONEWS24

Quote Pisa-Lazio

QUOTE PISA LAZIO – I biancocelesti di Sarri vanno a far visita al Pisa di Gilardino, alla ricerca di continuità dopo la vittoria contro la Juve.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e Lottomatica.