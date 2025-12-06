Marelli a Radio Sportiva risponde alla proposta di Sarri! L’ex arbitro: «Se è fattibile? In Germania è così! Posso dirvi che questa è già sul tavolo della Lega, ma manca questo»

Marelli a Radio Sportiva risponde alla proposta di Sarri! L’ex arbitro commenta la proposta del monitor dal lato opposto del tavolo. Le sue parole

Il commentatore tecnico arbitrale di DAZN, Luca Marelli, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per esprimere la sua opinione sulla proposta avanzata da Maurizio Sarri, il quale, dopo la gara contro il Milan, ha suggerito di spostare il monitor del Var al lato opposto del campo per migliorare l’efficienza del sistema.

SULLA PROPOSTA DI SARRI – «Se è fattibile? Un’idea che a me piace molto. In Germania è già così, in gran parte dei campi. Il quarto ufficiale per esempio non ha nessun ruolo durante l’‘On-field review’. Posso dirvi che questa proposta c’è già sul tavolo della Lega».

SULLE DIFFICOLTÀ TECNICHE E LOGISTICHE – «Il punto è che ci sono alcuni stadi nei quali sistemare il monitor nel lato opposto sarebbe un problema. Come al Sinigaglia, per esempio, dove c’è poco spazio».

SULLA SPESA E IL BUDGET – «Il punto non è l’idea in sé, che è molto buona, ma anche il costo che comporta. Bisogna vedere come farlo a livello tecnico. Anche se considerando che il calcio muove miliardi di euro, la spesa penso sia il minore dei problemi».

