Marchisio interviene ai microfoni di Sky Sport, esprimendo il proprio pensiero in merito alle Juventus di Sarri

L’ex centrocampista della nazionale e della vecchia signora ha espresso il proprio pensiero in merito alla Juventus di Maurizio Sarri, e anche sulla nazionale di Mancini, che dovrà affrontare i playoff per qualificarsi al mondiale in Qatar.

NAZIONALE AI PLAYOFF – «C’è grande tristezza per i risultati ottenuti contro Svizzera e Irlanda del Nord, visto l’Europeo appena vinto. La paura di non presenziare ancora una volta ai mondiali c’è, per questo dobbiamo stare vicini ai nostri ragazzi»

LA JUVENTUS DI SARRI – «Purtroppo non ero parte del gruppo durante l’annata della Juventus con Sarri, ciò che evince è che non si è raggiunto un compromesso per procedere insieme, uno stile di gioco completamente diverso che non ha trovato l’ambiente giusto. Ora è alla Lazio, con la quale deve ancora una volta cambiare le carte in tavola, dopo diversi anni con Inzaghi sulla panchina biancoceleste. Sarà un grande match».

COSA MANCA ALLA NAZIONALE – «Alla nazionale manca un bomber che possa combaciare alla perfezione con lo stile di gioco proposto da Mancini, e suo malgrado, Immobile non rientra in questa categoria. Sarà importante recuperare entro marzo chi fino ad oggi è stato assente».

