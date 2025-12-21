Manfredini analizza: «Contro il Parma è arrivata una vittoria che darà morale. Sarri è rimasto, ce la vedo arrivare in Europa. Champions? Ecco cosa penso»

Manfredini analizza la situazione della Lazio. Le dichiarazioni dell’ex centrocampista sul momento dei biancocelesti

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Christian Manfredini, ex centrocampista della Lazio, ha ripercorso due capitoli significativi della sua carriera: l’esperienza con la Nazionale della Costa d’Avorio e l’attualità dei biancocelesti guidati da Maurizio Sarri. Un intervento ricco di aneddoti e riflessioni, che alterna ricordi personali a un’analisi lucida della situazione laziale.

L’ESPERIENZA IN COSTA D’AVORIO – «Ho solo ricordi positivi, appaganti. Ero alla Lazio quando mi chiamavano e andavo a giocare con Drogba, Yaya Touré, Kolo Touré, Eboué, Zokora. Fate voi… E vi racconto un aneddoto: non parlavo neanche il francese. Erano incuriositi dal vedere un ragazzo che parlava italiano, ma mi accolsero bene. Drogba è quello che mi parlava di più perché veniva spesso a Milano e conosceva qualche parola in italiano».

LA LAZIO DI SARRI – «Contro il Parma è arrivata una vittoria che darà morale. Perché poi vedo tantissimi problemi, non vedo unità d’intenti. Ma Sarri è rimasto, la squadra rimane forte. Sta cercando di fare bene, non so dove arriverà e dipenderà anche dagli eventuali rinforzi che potrebbero arrivare o meno. Ce la vedo arrivare in Europa, per la Champions sarà molto difficile».

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio, notizie del giorno | LIVE Tempo reale