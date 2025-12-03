Hanno Detto
Manfredini si racconta ripercorrendo la sua carriera: «Razzismo? Pesanti no, ma ho un aneddoto. Lazio? Con Inzaghi e Tare facevamo questo»
Manfredini si racconta ripercorrendo la sua carriera a La Gazzetta dello Sport. Le sue parole tra il passato in biancoceleste e gli episodi di razzismo
Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Christian Manfredini, classe 1975, ex esterno di Chievo e Lazio, ha ripercorso alcuni dei momenti più significativi della sua storia umana e sportiva.
Dal passato difficile all’arrivo in Italia, dal sogno di vestire la maglia della Juventus ai ricordi in biancoceleste, Manfredini ha regalato un ritratto sincero e ricco di episodi inediti.
RAZZISMO – «Episodi pesanti in realtà no. Io ho avuto la fortuna di cominciare a giocare alla Juventus, tutti mi vedevano come “calciatore” e non come “uomo nero”. Un aneddoto divertente però ce l’ho… Ero in giro per Roma, a un certo punto vidi un taxi e lo chiamai. Mi si avvicinò con dentro già una persona e io domandai: “Quando esce la signora posso salire?”. Il taxista mi guardò con aria diffidente e rispose: “Eh, tu stare calmo, tu aspettare”. A quel punto mi si chiuse un po’ la vena e risposi: “Ascoltami, io voglio il taxi, se tu non vuoi compro te, il taxi e ce ne andiamo assieme”. In quel momento ero famoso, mi sentivo grande. Non una bella scena da parte mia».
LE SCOMMESSE CON INZAGHI E TARE – «Scommettevamo su qualsiasi cosa e ogni volta c’era un vincitore diverso. Ci giocavamo 50 euro su chi riusciva a bere tre litri di acqua o tè freddo in due minuti. Ci divertivamo un sacco, non sa quante risate».
LOTITO – «Claudio è una persona diretta. Vive lo scontro: se non hai forza contrattuale, ti schiaccia. Non guarda in faccia nessuno. Alla Lazio ho vissuto comunque anni bellissimi, ho tanti ricordi positivi».
