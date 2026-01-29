Mane Lazio, Fabiani punta il difensore del Borussia Dortmund: le ultime

Mane Lazio, il direttore sportivo dei biancocelesti vuole fare un tentativo per prelevare il giovane difensore italiano del Borussia Dortmund

La Lazio guarda al futuro per rinforzare il reparto difensivo e sta puntando su giovani talenti provenienti da fuori Italia. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, uno dei nomi che sta emergendo in casa biancoceleste è quello di Filippo Mane, giovane centrale italiano classe 2005 attualmente in forza al Borussia Dortmund.

Lazio alla ricerca di un difensore giovane e di talento

La Lazio è alla ricerca di rinforzi per la difesa, con il profilo di Filippo Mane che potrebbe rivelarsi ideale per il futuro. Il giovane difensore, arrivato in Germania nel 2022 dalla Sampdoria, ha avuto un avvio promettente nella sua carriera.

Nonostante la sua giovane età, ha già mostrato il suo valore con il Borussia Dortmund, giocando 5 partite in stagione, di cui una in Champions League da titolare contro l’Inter.

La situazione di Romagnoli e le opportunità future

La situazione in casa Lazio per quanto riguarda il reparto arretrato è in evoluzione, con il futuro di Alessio Romagnoli ancora incerto. Dopo che la società ha bloccato il suo trasferimento in Qatar, la Lazio sta cercando soluzioni alternative, e l’idea di un giovane come Filippo Mane rappresenta un investimento a lungo termine!

