Mandorlini pronostica: «Le prime 4 della prossima Serie A? La Lazio…». L’esperto allenatore Andrea Mandorlini dice la prossima sul campionato in arrivo

A poche settimane dall’inizio del campionato, la corsa per un posto nella prossima Champions League si preannuncia più accesa e incerta che mai. A prevedere una grande bagarre al vertice della Serie A è l’esperto allenatore Andrea Mandorlini, che in un’intervista ai microfoni di news.superscommesse.it ha inserito anche la Lazio di Maurizio Sarri nel nutrito gruppo di squadre che lotteranno per i primi quattro posti.

L’analisi del tecnico Andrea Mandorlini

Secondo il tecnico, la lotta per il vertice sarà estremamente equilibrata, con un duello a due per il titolo e una vera e propria mischia per il terzo e quarto posto. Mandorlini ha identificato un gruppo di nove squadre che, a suo parere, si contenderanno le posizioni di vertice, con distacchi minimi nella classifica finale.

Le parole di Mandorlini: «Lazio in bagarre per la Champions»

Ecco la sua analisi completa sulla prossima Serie A, che delinea uno scenario di grande equilibrio e competizione:

«Le prime quattro della prossima Serie A? Difficilissimo poterlo dire. Ci sono sempre le solite, quindi sarà una bagarre, specialmente per il terzo e il quarto posto. Oltre a Napoli e Inter che si contenderanno lo scudetto, ci sono Milan e Juventus che avranno tanta voglia di mettersi in mostra, come farà lo stesso la Roma. Anche l’Atalanta, nonostante un cambiamento piuttosto radicale, è lì per giocarsela, come non mancheranno Lazio, Fiorentina e Bologna. I nomi restano questi e sono tutte squadre che arriveranno nel giro di una manciata di punti».

Napoli e Inter per lo scudetto, poi la grande mischia

Dalle parole di Mandorlini emerge uno scenario chiaro: una lotta a due per il titolo, con Napoli e Inter favorite per la vittoria finale. Subito dietro, si scatenerà una vera e propria “bagarre” per gli altri due posti in Champions League. In questo secondo gruppo, l’allenatore inserisce le altre big tradizionali come Milan, Juventus e Roma, ma anche squadre ambiziose e temibili come l’Atalanta e, appunto, la Lazio. Il pronostico si chiude con Fiorentina e Bologna, a completare un quadro di nove pretendenti che, secondo Mandorlini, arriveranno separate da una manciata di punti, regalando un campionato avvincente.