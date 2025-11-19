Mandas Lazio, periodo lontano dai riflettori per il portiere greco. Zero minuti giocati nella pausa nazionali e tanta voglia di cercare più spazio altrove

Mandas Lazio, periodo lontano dai riflettori per il portiere greco. Anche con la Nazionale il portiere non scende in campo e adesso valuta l’addio

Christos Mandas sta vivendo un periodo difficile sia in Lazio che con la sua nazionale, la Grecia. Dopo essere stato relegato al ruolo di secondo portiere dietro Provedel in Serie A, il portiere biancoceleste non trova spazio neanche con la sua selezione nazionale. Durante la partita di qualificazione ai Mondiali contro la Bielorussia, terminata 0-0, Mandas è rimasto in panchina, con il posto da titolare occupato da Vlachodimos, seguito da Tzolakis.

Mandas: una stagione in ombra con la Grecia e la Lazio

La Grecia ha concluso il suo cammino nelle qualificazioni al Mondiale 2026 al terzo posto nel girone, con soli 7 punti. La squadra di Jovanovic era già fuori dalla competizione, dopo essere stata superata da Danimarca e Scozia. Mandas, quindi, ha visto Vlachodimos partire titolare in tutte le partite, con Tzolakis come seconda opzione, mentre lui ha visto il campo solo da spettatore.

In Lazio, la situazione non è migliore: dopo essere stato superato nelle gerarchie da Provedel, Mandas ha visto il suo minutaggio ridursi drasticamente. La sua attuale posizione nella squadra è quella di secondo portiere, e il suo rifiuto a essere escluso dalla rosa titolare lo ha portato a chiedere la cessione.

Mandas chiede la cessione: la Lazio è pronta ad ascoltare le offerte

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Mandas ha chiesto ufficialmente di essere ceduto a gennaio, con l’intenzione di trovare più spazio altrove. La Lazio, che lo ha acquistato per 1 milione di euro nel 2023, potrebbe prendere in considerazione una cessione, cercando magari di realizzare una plusvalenza.

Il portiere greco è sempre stato apprezzato in Grecia, dove Panathinaikos aveva mostrato interesse, ma la sua priorità resta quella di trovare maggiore continuità, possibilmente in un campionato dove possa giocare con maggiore regolarità.